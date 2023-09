Migranti: Sala, posti e risorse limitate, intervenga il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I posti "sono molto limitati, soprattutto sui minori non accompagnati: a fronte di 1300 ufficialmente, 1500 molto probabilmente, abbiamo capacità di accoglienza al massimo a 400. Iil tema è che non possiamo essere lasciati soli: non si inventa dall’oggi al domani un’accoglienza adeguata e ci vogliono risorse economiche". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento all'università Bicocca di Milano. "Noi - ha proseguito il sindaco - obiettivamente non le abbiamo e qui la legge parla chiaro, la responsabilità è del governo". Sala ha poi precisato che "non vogliamo drammatizzare, ma vogliamo sottolineare l’urgenza della questione, perché in questo momento sembra un problema non temporaneo, ma destinato a durare". (Rem)