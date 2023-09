Lazio: Coppotelli (Cisl), preoccupante perdita popolazione giovanile, devastante nelle province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre meno giovani e sempre più lontani dal mondo del lavoro. È questa la situazione nel Lazio. Per nulla incoraggiante se pensiamo che tra il 2023 e il 2027 il mercato occupazionale del Paese richiederà circa 3 milioni di addetti che dovranno sostituire chi avrà maturato il diritto di andare in pensione. È quanto si legge in una nota della Cisl Lazio. "La fotografia scattata dall'ufficio studi della Cgia di Mestre è impietosa. Fra l'altro bisogna considerare anche il fenomeno dell'abbandono scolastico, allarmante anche nella nostra Regione. Dal 2013 al 2023 - spiega la nota della Cisl Lazio - la popolazione giovanile (15-34 anni) in Italia è scesa del 7,4 per cento. Nel Lazio del 7 per cento, facendo registrare un saldo negativo di 84.868 unità. Il calo più vistoso si è registrato in provincia di Frosinone, con un -19 per cento (-21.975 persone). Poi Viterbo, con un -14,1 per cento (-9.588). A Rieti un -12 per cento (-4.106). A Latina -9,6 per cento (-12.499). Infine Roma, dove il calo è stato più contenuto: -4,2 per cento (-36.820). (segue) (Com)