Lazio: Coppotelli (Cisl), preoccupante perdita popolazione giovanile, devastante nelle province (2)

- "Più volte la Cisl Lazio - commenta il segretario generale Enrico Coppotelli - ha sollevato il problema dei giovani. Ai ragazzi che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro vengono offerte (nella migliore delle ipotesi) soluzioni di precariato, a tempo determinato e con salari assolutamente insufficienti. Impossibile in queste condizioni pensare di progettare un futuro, di immaginare una famiglia, di pianificare l'acquisto di un'abitazione. Il punto è questo, specialmente nelle province del Lazio. La perdita di giovani è assai preoccupante perché taglia le gambe ad una visione di prospettiva. Abbiamo spesso sollevato l'argomento senza però riscontrare da parte delle istituzioni quell'attenzione necessaria. Continueremo a farlo". (segue) (Com)