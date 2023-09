Migranti: Sala, per rimpatri servono accordi con altri Paesi che oggi non ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i rimpatri dei migranti che non hanno diritto all'accoglienza "devono esserci accordi con altri Paesi che oggi non ci sono". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento all'Università Bicocca rispondendo a chi gli ha chiesto un commento sulla decisione del governo di aprire nuovi Cpr. "io - ha spiegato - non mi sono mai dichiarato contrario ai rimpatri quando motivato, rimane ch,e se la storia recente insegna qualcosa, è che il numero dei rimpatri che si possono fare è veramente molto limitato, perché se non hai accordi di reciprocità con i Paesi da cui sono partiti non puoi fare i rimpatri". "Credo non sia questa la via - ha concluso - lo stanno sottolineando molti sindaci". (Rem)