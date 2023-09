Ucraina: Oms dichiara chiuso il focolaio di poliovirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Europa ha dichiarato ufficialmente chiuso il focolaio di poliovirus in Ucraina, rilevato nell'ottobre 2021. La risposta globale al focolaio avviata dal ministero della Salute ucraino nel dicembre 2021 ha interrotto con successo la trasmissione del virus e ne ha impedito la diffusione in altri Paesi. Secondo quanto precisa un comunicato dell’Unicef, nel dicembre 2021 il ministero della Salute ucraino ha approvato un piano d'azione per una campagna accelerata di recupero delle vaccinazioni per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni, che non avevano ricevuto le dosi necessarie attraverso la vaccinazione di routine. "Arrestare la diffusione del poliovirus in un contesto di guerra è un risultato straordinario, che illustra chiaramente l'impegno delle autorità ucraine per il benessere della popolazione", ha dichiarato Jarno Habicht, rappresentante dell'Oms in Ucraina. "L'Oms, l'Unicef e gli altri partner sono stati sul campo fin dal primo giorno per sostenere le autorità sanitarie ucraine, i professionisti della sanità pubblica e medica, il personale di laboratorio e le comunità per impedire la diffusione del virus. L'eccellente collaborazione e la perseveranza dei team locali e internazionali nelle circostanze più difficili hanno contribuito a salvare le vite dei bambini ucraini e a proteggere il loro futuro da questa malattia paralizzante", ha concluso.(Res)