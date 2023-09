Messico: per la prima volta migranti sudamericani diretti negli Usa superano quelli centroamericani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità messicane hanno fermato quest’anno per la prima volta più migranti sudamericani lungo la rotta verso gli Stati Uniti rispetto a quelli provenienti dall’America centrale. Secondo stime dell’Unità per le politiche migratorie tra gennaio e luglio di quest’anno sono state fermate 140.671 persone nate nel Cono sud, e 102.106 provenienti dall’America centrale. Nello stesso periodo del 2022 erano stati fermati 45.770 sudamericani e 124.220 centroamericani. I venezuelani rappresentano il 62 per cento dei sudamericani fermati nel Paese (87.063), seguiti da Ecuador (30.252), Colombia (11.266) e Brasile (7.259). Secondo le statistiche del governo messicano, l’esodo dei migranti sudamericani è iniziato nel luglio 2022, quando sono stati registrati 10.531 fermi, un aumento del 100 per cento rispetto alla media mensile degli arresti registrata fino ad allora.(Mec)