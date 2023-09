Regno Unito: partito laborista promette più potere a organo di controllo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri britannici dovranno essere legalmente obbligati a consultare l'Ufficio per la responsabilità di bilancio (Obr) sui principali cambiamenti fiscali e di spesa previsti, per evitare che si ripetano gli "errori disastrosi" del mini-bilancio dell'ex prima ministra Liz Truss. È quanto ha dichiarato il leader laborista Keir Starmer, che ha promesso di introdurre una legislazione che consentirebbe all'Obr di pubblicare in modo indipendente la propria valutazione d'impatto di qualsiasi cambiamento importante e permanente in materia fiscale e di spesa. La cancelliera ombra, Rachel Reeves, ha detto che ciò significa che "mai più" potranno ripetersi gli "errori disastrosi" commessi da Truss. Reeves ha affermato che le proposte fungerebbero da "blocco fiscale" per prevenire eventuali turbolenze. "Il danno economico causato dal mini-budget dei conservatori è stato a dir poco disastroso, e il Regno Unito ne sta ancora pagando il prezzo, con mutui più alti, bollette energetiche più alte e prezzi più alti nei negozi", ha detto Reeves, aggiungendo: "Non si potrà mai più permettere a un primo ministro o a un cancelliere di ripetere gli errori disastrosi del mini-budget dell'anno scorso". (Rel)