Spagna: Vidal (Sumar), amnistia è questione collettiva e così la stiamo affrontando

- La possibile amnistia agli indipendentisti catalani coinvolti nel processo per il referendum illegale del 2017 dovrebbe essere "collettiva" senza che vi sia alcun trattamento "preferenziale" per il leader di Uniti per la Catalogna (JxCat), Carles Puigdemont. Lo ha detto la vice portavoce al Congresso dei deputati spagnolo della piattaforma di sinistra Sumar, Aina Vidal, in un'intervista a "Rne", aggiungendo che "le soluzioni devono essere collettive e questo è il modo in cui vengono affrontate". Vidal ha spiegato che Puigdemont, in quanto presidente della Catalogna all'epoca del referendum e della dichiarazione unilaterale di indipendenza, "rappresentava molte persone", motivo per cui si stanno negoziando "soluzioni collettive che hanno a che fare con un Paese, sia la Catalogna che la Spagna, non con una sola persona". La vice portavoce di Sumar ha poi dichiarato che il negoziato in corso per un'amnistia include una sorta di abbandono del percorso unilaterale da parte dei sostenitori dell'indipendenza. "Nessuno può chiedere a nessuno di rinunciare alla propria ideologia politica, ma la legge sull'amnistia è un contratto sociale, il che significa che coinvolge due parti", ha osservato Vidal.(Spm)