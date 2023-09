Cinema: Borgonzoni, record storico per estate, oltre 19 milioni di spettatori e incassi pari a 128 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo risultato ci dimostra che quello cinematografico e audiovisivo è uno dei settori trainanti del lavoro, dell'economia e della cultura in Italia”, ha dichiarato Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura con delega a Cinema e audiovisivo. “Il ministero – ha proseguito – sta continuando a lavorare per aumentare gli investimenti sull'impresa cinematografica italiana e segnare questo record storico ci permette di gettare le basi su quello che dovrà essere il lavoro dei prossimi anni. L'abbiamo dimostrato con i premi vinti a Venezia e con la candidatura annunciata l'altro giorno del magnifico film di Garrone agli Oscar: l'Italia è la casa del cinema e gli italiani amano il cinema". L'iniziativa "Cinema revolution" sul cinema italiano ed europeo ha registrato un incremento rispetto al triennio 2017-2019 del nove per cento, portando il prodotto nazionale ed europeo oltre i livelli pre-pandemici. Il totale ingressi supera 1,8 milioni di ingressi (+74 per cento vs 2022, +9 per cento vs media del triennio 2017-2019). Sono 1,1 milioni le presenze registrate per i soli film di nazionalità italiana. In termini di incasso la crescita rispetto al triennio 2017-2019 fatta registrare grazie a "Cinema Revolution" si attesta al +19 per cento, mentre è del +82 per cento rispetto agli incassi del 2022. (Com)