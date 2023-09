Piemonte: Confagricoltura, incertezza e imprevedibilità clima richiede nuovi meccanismi di aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incertezza e l'imprevedibilità delle condizioni metereologiche stanno mettendo in allarme gli imprenditori agricoli per diversi aspetti: per il rischio di perdere il raccolto, in qualsiasi momento della campagna agraria, per l'inasprimento dei prezzi delle polizze assicurative che sono chiamati a sottoscrivere, per tutelarsi in qualche modo e per il forte ritardo nell'erogazione dei contributi pubblici alle aziende agricole. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia a margine di un confronto che ha visto protagonista anche Coordifesa, chiamati a interagire dall'assessore all'Agricoltura del Piemonte Marco Protopapa a fine luglio. "Nonostante l'attivazione del Fondo Agricat, per la tutela dei danni da alluvione, gelo e siccità, c'è molta preoccupazione per il contenimento della spesa annua per le assicurazioni agevolate con fondi europei se pur si constati un aumento della frequenza e dell'intensità con cui si manifestano eventi avversi sul territorio", ha concluso Allasia. (Rpi)