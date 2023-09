Migranti: Germania, la Cdu e la Csu propongono un patto per gestire i flussi di profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) hanno proposto un “patto per la Germania” sull'immigrazione, allo scopo di gestire i flussi di profughi diretti verso il Paese. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, insieme nel principale gruppo di opposizione al Bundestag, i duep partiti esortano il governo federale a “ridurre in maniera significativa la migrazione irregolare al fine di alleviare il peso” che grava sulla Germania, sui Laender e sui comuni. A tale scopo, i popolari chiedono l'ampliamento dell'elenco dei Paesi di origine sicuri dove rimpatriare i profughi con l'inclusione di Georgia, Moldavia, India, Tunisia, Algeria e Marocco. Inoltre, dovrebbero essere introdotti controlli alle frontiere della Germania con Polonia, Repubblica Ceca e Svizzera. Cdu e Csu propongono poi la stipula di “accordi di rimpatrio efficaci” con i Paesi di origine dei migranti. Intervistata dal quotidiano “Rheinische Post”, la deputata della Csu Andrea Lindholz ha dichiarato che la ministro dell'Interno, Nancy Faeser, è “chiaramente sopraffatta” dalla gestione della questione migratoria, mentre quella degli Esteri Annalena Baerbock è “praticamente inattiva”. Pertanto, deve essere il cancelliere Olaf Scholz ha occuparsi direttamente del tema, a cui deve assegnare la massima priorità. L'esponente della Csu ha aggiunto che la Polizia federale (Bpol) deve essere dotata di tutta l'autorità per effettuare i respingimenti dei migranti alle frontiere della Germania. (segue) (Geb)