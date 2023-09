Migranti: Germania, la Cdu e la Csu propongono un patto per gestire i flussi di profughi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sua volta, il deputato della Cdu Jens Spahn ha affermato che è necessaria “una decisione comune del centro democratico” sulla questione dell'immigrazione per indebolire i populisti sia di destra sia di sinistra e i radicali sul tema. Durante un intervento all'emittente televisiva “Zdf”, l'ex ministro della Salute tedesco ha osservato: “Abbiamo bisogno di un’intesa comune e non sono sicuro che questa esista all’interno del governo federale”. Nella gestione dei migranti, ha quindi avvertito Spahn, “siamo al limite del possibile”. L'esponente della Cdu ha poi sottolineato che il numero dei profughi in Germania deve “diminuire in modo significativo, molto significativo in un periodo molto breve”. Deputato della Csu, Alexander Dobrindt ha proposto ai partiti di maggioranza la collaborazione dei popolari per limitare l'immigrazione irregolare: “Vi offriamo di risolvere con noi questo problema, perché altrimenti potrebbe trasformarsi in un grave conflitto sociale”. Dobrindt ha, infine, accusato Faeser di aver “bloccato” le decisioni dell'Ue in materia di migrazione. (Geb)