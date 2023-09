Nautica: Musumeci, fiilera di economia del mare che cresce di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni Genova diventa la capitale del mondo per la nautica. Possiamo dire con orgoglio che l'Italia afferma il suo primato nel mondo in questo comparto importante della nautica", scrive su Facebook il ministro per la Protezione civile e e le Politiche del mare, Nello Musumeci, intervenuto alla 63ma edizione del Salone nautico di Genova. "Fra le otto filiere che compongono l'economia del mare la nautica è quella che cresce di più, che cresce meglio, che si afferma nel mondo ed è merito degli imprenditori che non si sono mai arresi, nemmeno negli anni terribili della pandemia", conclude. (Rin)