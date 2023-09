Imprese: rapporto su aziende familiari, 7 su 10 investiranno in formazione per competere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo delle vere eccellenze imprenditoriali, molte delle quali sono a conduzione familiare che vanno preservate e tutelate. Per farlo è necessario lavorare da un lato su solidi percorsi di formazione e sviluppo delle competenze interne alle imprese e dall’altro su progetti volti ad aumentare le dimensioni delle imprese stesse – dichiara Federico Visentin, Presidente di Cuoa Business School -. In una competizione globale, infatti, per le imprese crescere è l’unico modo per fare un salto di qualità, che veda l’Italia come sistema economico ancora più competitivo sui mercati internazionali. Il 66 per cento delle imprese familiari ha investito tra il 2017-19 e investirà tra il 2022 e il 2024 in up-skilling, ovvero nella formazione del personale dipendente per far crescere le attuali competenze tecnico-professionali (contro il 75 per cento delle imprese non familiari). Mentre il 52 per cento punterà sul re-skilling, cioè sullo sviluppo di nuove competenze tecnico-professionali (contro il 66 per cento). Meno appeal ha invece l’attività formativa che sta alla base dei veri e propri cambiamenti. Solo il 35 per cento sta programmando corsi per aumentare la responsabilizzazione, la capacità di iniziativa e di innovazione delle proprie risorse umane, ovvero l’intrapreneurship (contro il 53 per cento) e il 25 per cento per migliorare la capacità manageriale di gestire nuovi modelli di business idonei a cavalcare per esempio la duplice transizione (contro il 43 per cento). In ogni caso anche il titolo di studio dell’imprenditore sembra fare la differenza: la quota di quelle che investono (2017-19 e 2022-24) in formazione è pari al 55 per cento se l’imprenditore ha al massimo la licenzia media e sale al 68 per cento se ha il diploma fino ad arrivare a toccare il 78 per cento se è laureato. L’autofinanziamento è il principale canale al quale ricorrerà l’80 per cento di queste imprese per finanziare i percorsi formativi programmati, mentre solo il 29 per cento usufruirà dei fondi regionali e il 23 per cento dei fondi interprofessionali. (segue) (Rin)