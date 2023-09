Imprese: rapporto su aziende familiari, 7 su 10 investiranno in formazione per competere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese familiari del Mezzogiorno e gli imprenditori under 35 sembrano avere maggiore consapevolezza che per cambiare passo non è sufficiente puntare sulla manutenzione del bagaglio delle competenze già acquisite. Anche per questo investono di più nell’intrapreneurship, rispetto a quelle del Centro-Nord (il 39 per cento delle imprese del Mezzogiorno investirà nel 2022-24 e vi ha investito nel periodo 2017-19, contro il 34 per cento di quelle del Centro-Nord) e nella formazione manageriale per nuovi modelli di business (30 per cento contro il 24 per cento). Il 73 per cento delle imprese familiari giovanili ha investito in attività formative nel periodo 2017-19 e continuerà a farlo anche nel triennio 2022-24 in almeno una delle tipologie di formazione (contro il 68 per cento delle imprese familiari non giovanili). Ma nelle imprese familiari guidate da donne solo 66 per cento ha investito nel periodo 2017-19 e proseguirà anche nel triennio 2022-24 (vs il 70 per cento delle imprese familiari non femminili). Tuttavia, sia le aziende familiari under 35 sia quelle femminili mostrano una maggiore propensione ad investire nella formazione orientata a produrre cambiamento rispetto alle altre. Il 30 per cento delle imprese giovanili che ha investito nel 2017-19 continuerà ad investire nel 2022-24 in corsi manageriali per nuovi modelli di business (contro 24 per cento nel caso delle imprese non giovanili), una quota che scende al 28 per cento nelle imprese familiari femminili ma che resta più levata di 3 punti percentuali rispetto a quelle dei loro colleghi maschi (25 per cento). Le politiche di formazione del personale fanno fatica ad affermarsi tra le aziende familiari più piccole (con meno di 50 addetti). Solo 65 per cento di queste investirà nel triennio 2022-24 e lo ha fatto nel periodo 2017-19, contro l’86 per cento di quelle medio-grandi) Un fenomeno che risulta più marcato per la formazione in re-skilling -dove le imprese che investiranno sono il 47 per cento tra le piccole e il 71 per cento nel caso delle medio-grandi – e in orientamento intra-imprenditoriale (30 per cento contro il 54 per cento).(Rin)