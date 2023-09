FI: Tajani, il 14 ottobre a Monza evento con amministratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Paestum, la tre giorni organizzata da Forza Italia per la settimana prossima e che comincerà con un "Berlusconi day" il 29 settembre, "il 14 ottobre ci sarà un evento nazionale a Monza con tutti gli amministratori locali. Quindi sarete voi i protagonisti affinché emergano problemi e soluzioni per i cittadini". L'ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante la presentazione degli amministratori locali della provincia di Roma che hanno aderito al partito, in corso a Montecitorio a Roma. "Vogliamo solo che le amministrazioni siano efficienti. Abbiamo bisogno di donne e uomini che sappiano affrontare e risolvere i problemi dei cittadini", ha concluso Tajani.(Rer)