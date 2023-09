Cnel: Cavallaro, organo fondamentale per democrazia, un onore rappresentare Cisal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ribadiamo il nostro impegno per un lavoro pagato il giusto, dignitoso e sicuro all’interno di un organo costituzionale di fondamentale importanza per la democrazia, in cui trasformare i legittimi interessi, di cui i corpi intermedi sono portatori, in responsabilità, attraverso un’attività di ascolto e confronto costante". Lo afferma il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, confermato, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori in seno al Cnel, per il quinquennio 2023-2028. Oggi la cerimonia di insediamento della XI Consiliatura, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso la Plenaria Marco Biagi di Villa Lubin a Roma. "È un onore rappresentare la Cisal, che conferma lo status di organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa - ha aggiunto -. Il merito di questa conferma prestigiosa desidero attribuirla ai nostri iscritti, all’organizzazione tutta, cresciuta sotto ogni punto di vista in questi anni. Grazie a quanti quotidianamente collaborano in tutta Italia nelle nostre 800 sedi, per dare nuove e concrete risposte di tutela sindacale, ma anche in termini di servizi attraverso i nostri centri di Patronato e Caf, ai lavoratori, ai pensionati ed ai giovani, a cui dobbiamo guardare con particolare attenzione per costruire il futuro del Paese". (Rin)