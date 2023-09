Imprese: Nevi (FI), governo attento a vicenda Marelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "ha sempre sottolineato di avere un approccio graduale sulla transizione green, dobbiamo essere cauti e non spingere necessariamente su soluzioni tecnologiche totali sull'elettrico che possono portare a ricadute negative su un indotto e non sono propriamente a impatto zero". Lo ha detto Raffaele Nevi, vicecapogruppo vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, alla trasmissione "Restart", su Rai2. "Il governo è molto attento sulla vicenda della Marelli che può essere la prima di una lunga serie in questo settore - ha aggiunto il parlamentare -. Dobbiamo costruire le condizioni per un ragionamento complessivo anche con i fondi di investimento e sapendo bene che sono questioni complicate da gestire che non rispondono ai governi".(Rin)