Governo: Tajani, priorità taglio tasse e cuneo fiscale

- Come governo "faremo di tutto per conservare il taglio del cuneo fiscale, ci batteremo per tagliare le tasse su tredicesime, straordinari, premi di produzione. Questo è il primo obiettivo e le priorità che abbiamo". Lo ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante la presentazione degli amministratori locali di Roma e provincia che hanno aderito al partito, in corso a Montecitorio a Roma.(Rer)