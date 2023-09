Salute: Milano elette presidente della Rete delle città sane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Milano è stata eletta alla presidenza della Rete Città Sane OMS, associazione di comuni italiani nata nel 1995 per promuovere l'impegno degli enti locali nelle politiche sulla salute. L'elezione è avvenuta ieri nel corso della ventesima edizione del meeting nazionale, in corso a Bari, a cui ha partecipato l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé in rappresentanza della città. "Prosegue - commenta l'assessore Bertolé - il nostro impegno per mettere la salute al centro del dibattito politico e per favorire il protagonismo dei comuni su questo tema strategico. Metteremo la nostra attenzione ed esperienza, insieme al lavoro di questi anni, al servizio delle altre città aderenti e dei cittadini e cittadine, con la consapevolezza che il loro benessere e la qualità della vita sono una questione fondamentale che non può essere programmata e gestita solo dai governi regionali e nazionali. Con passione e gioco di squadra, lavoreremo su temi cruciali e delicati: la promozione di cultura della salute - sempre più importante - per fare informazione e prevenzione, l'azione strategica sui determinanti di salute che incidono sulla vita quotidiana di tutti e la realizzazione sempre più concreta dell'integrazione sociosanitaria ormai non più rimandabile. L'obiettivo sarà rendere le città sempre più in salute e sostenibili, attente a tenere al centro le persone e il loro benessere". Il mandato di Milano, che raccoglie il testimone dalla città di Ancona, avrà una durata di tre anni. (Com)