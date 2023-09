Uzbekistan: ministro Esteri Saidov incontra segretario generale Consiglio cooperazione Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Uzbekistan, Bakhtiyor Saidov, ha incontrato il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo per gli Stati arabi, Jasem Albudaiwi, a margine della 78ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Durante l'incontro è stata discusso il rafforzamento della cooperazione tra l'Uzbekistan e il Consiglio, e l'adozione di un piano di lavoro congiunto che serva gli interessi comuni. Saidov e Albudaiwi si sono confrontati anche in merito agli esiti dell'incontro ministeriale del dialogo strategico tra il Consiglio e i Paesi centro-asiatici tenuto il 7 settembre. (Res)