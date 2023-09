Lazio-Roma: la Uil a Rocca e Gualtieri, in autunno chiedano sostegno a governo contro crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sostegno del governo alla Regione Lazio e al Comune di Roma è necessario per scongiurare un autunno difficile. Lo ha detto il segretario generale della Uil di Roma e Lazio, Alberto Civica, interpellato da “Agenzia Nova”. "Il sindacato c’è ed è pronto a bussare alla porta del governo ma al nostro fianco vorremmo che ci fossero pure il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca - ha detto -. Roma è una città sotto-finanziata, il bilancio è in sofferenza e il sindaco non ha né i poteri né le risorse per provare a risolvere i problemi della Capitale. Perciò siamo in attesa di provvedimenti, anche nazionali”. (segue) (Rer)