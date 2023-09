Lazio-Roma: la Uil a Rocca e Gualtieri, in autunno chiedano sostegno a governo contro crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'altro lato, sul fronte del governo regionale, "una questione spinosa è, quella relativa al taglio delle tasse su cui il governo, ogni giorno, fa un Can Can e su cui ci aspettiamo che il presidente Rocca, trovi il modo di intervenire nel Lazio. Le retribuzioni sono basse e i fondi per le politiche sociali si riducono. Le poche risorse che ci sono fanno giri immensi, dal governo alla Regione e poi al Comune, e invece devono arrivare velocemente. Se una persona ha un problema o è disperata non sa a chi rivolgersi”. (Rer)