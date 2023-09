Pil: Istat, nel 2021 cresce dell'8,3 per cento, rialzo di 1,3 per cento su stime precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerge dalla rilevazione dell'Istat. nel 2022 gli investimenti fissi lordi sono aumentati in volume del 9,7 per cento, i consumi finali nazionali del 3,9 per cento, le esportazioni di beni e servizi del 9,9 per cento e le importazioni del 12,4 per cento. Il valore aggiunto in volume nel 2022 è diminuito dello 0,2 per cento nell’industria in senso stretto e del 2,1 per cento nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, mentre è aumentato del 10,1 per cento nelle costruzioni e del 4,5 per cento nel settore dei servizi. L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è pari nel 2022 a -8,0 per cento (-8,8 per cento nel 2021), invariato rispetto alla stima pubblicata ad aprile. Il saldo primario (indebitamento netto meno la spesa per interessi) è pari a -3,8 per cento del Pil. (Rin)