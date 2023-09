Lazio-Roma: Ugl a Rocca e Gualtieri, in autunno favoriscano patto tra imprese e dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un patto tra le imprese e i dipendenti per il rilancio economico del Lazio e di Roma e va favorito dalle istituzioni, a partire dal Comune e dalla Regione. Lo ha detto il segretario generale della Ugl di Roma e provincia, Ermenegildo Rossi, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. "Il rilancio economico potrà avvenire soltanto con un patto tra imprese e i lavoratori. A Roma e nel Lazio, come in tutta Italia, l’economia si regge all’80 per cento sulle piccole, medie e micro imprese. E a un 20 per cento conta sulle grandi industrie e imprese, in molti casi vendute all’estero", ha detto. (segue) (Rer)