Lazio-Roma: Ugl a Rocca e Gualtieri, in autunno favoriscano patto tra imprese e dipendenti (2)

22 luglio 2021

- "Le piccole, medie e micro imprese sono il nostro vero tesoro e tanti negozi stanno chiudendo perché non riescono ad andare avanti a causa della pressione fiscale" perciò "sindacati, categorie e istituzioni devono mettersi intorno a un tavolo e sviluppare un patto tra imprese e i lavoratori. La compagnia Alitalia era un settore strategico per l’economia urbana" ma "dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, non ho sentito una parola in riferimento alla crisi che l’ha investita - ha aggiunto -. Era una grande impresa di turismo perché coloro che dalla Cina o dal Giappone arrivavano a Roma con Alitalia non facevano scalo da qualche altra parte e spendevano nella nostra città il budget a disposizione". (segue) (Rer)