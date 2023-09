Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 13:30, Scarnafigi (CN), il vicepresidente Carosso e l'assessore Protopapa partecipano alla 23a Assemblea e alla 18a Festa nazionale dei Piccoli Comuni d’Italia; alle 14.45 interviene il presidente CirioOre 16:30, Acqui Terme (AL), Sala Congressi Ex Kaimano, l'assessore Protopapa partecipa al convegno “Enoturismo, prospettive e sviluppi territoriali e culturali in ambito Unesco” nel contesto della 4a edizione dell'Acqui Wine Days; alle ore 18.30 partecipa al brindisi inauguraleOre 17, Casale Corte Cerro (VB), via Novara 75b, l’assessore Marnati partecipa all’inaugurazione del Polo produttivo Tor.MetOre 17.30, Reggia di Venaria (TO), il vicepresidente Carosso partecipa all’apertura de “La natura attraverso i Parchi”, ciclo di appuntamenti che concludono i festeggiamenti del centenario dei due Parchi nazionali Gran Paradiso e Abruzzo, Lazio e Molise, uniti alla celebrazione dei 40 anni della rivista “Piemonte Parchi”Ore 18, Torino, via Jacopo Durandi, il presidente Cirio partecipa alla seconda edizione di “Together2023 - Protagonisti all’opera”Ore 18, Castellazzo Bormida (AL), l’assessore Poggio partecipa alla presentazione della nuova ambulanza (segue) (Rpi)