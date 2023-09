Torino: gli appuntamenti di oggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ore 14:30, Palazzo civico, sala Capigruppo: riunione della Conferenza dei Capigruppo. La seduta non è pubblicaOre 16, Bologna, Sala Borsa: l'assessore Rosatelli interviene all'Evento CdQ sul tema "Le Case di Quartiere di Bologna: Luoghi civici diffusi per la collaborazione, la prossimità ed il benessere di comunità"Ore 17, Villa Glicini, viale Carlo Ceppi 5: l'assessore Carretta è presente all'inaugurazione del nuovo impiantoOre 17:30, Piazza dei Mestieri, via Durandi 13: il sindaco Lo Russo interviene all'incontro "TOgether 2023 - Le politiche che servono". (Rpi)