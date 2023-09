Incendi: Varchi (Fd'I), pene certe per chi appicca roghi in zone rubane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stretta su reati ambientali e incendi, con pene certe per chi li commette. Con l'emendamento a mia firma al decreto legge Giustizia, licenziato ieri dalla commissione competente della Camera, il giudice potrà intervenire con una pena accessoria come l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione della durata di cinque anni, senza la discrezionalità consentita oggi che prevede invece una pena da uno a cinque anni". Lo dichiara Carolina Varchi, deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia a Montecitorio. "La sfera del potenziale danno - aggiunge la parlamentare - è inoltre estesa, oltre che alle foreste, anche all'interfaccia urbano-rurale. Non uno slogan da radical-ambientalisti ma un concreto passo in avanti a difesa di ciò che ci circonda, che per Fratelli d'Italia non è solo una location, ma un ambiente da custodire". (Rin)