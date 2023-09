Roma: Ciani (Demos), diritto all'abitare, Capitale si mette in gioco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo capitolino di Demos e deputato Paolo Ciani, in una nota dichiara: "Esprimo il massimo apprezzamento per l'approvazione della memoria di Giunta con cui gli assessori di Roma Capitale danno il mandato al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di avviare uno studio propedeutico all'istituzione dell'Agenzia sociale dell'abitare di Roma Capitale". "La creazione di questa agenzia, che già nel nome dimostra una visione ampia e sinergica ai problemi di tante famiglie, è uno degli assi portanti del Piano strategico per il diritto all'abitare che abbiamo approvato e che vuole dare ai romani e alle romane risposte attuali alla situazione abitativa", aggiunge. (segue) (Com)