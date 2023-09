Roma: Ciani (Demos), diritto all'abitare, Capitale si mette in gioco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le diseguaglianze, le povertà, le difficoltà di oggi non sono le stesse di anni fa. E vogliamo rispondere con azioni innovative, capaci di integrare e non solo di assistere, di sostenere i cittadini nella scelta della soluzione adatta ai singoli casi, fornendo orientamento, ma anche intermediazione tra proprietari da garantire e affittuari in situazioni di fragilità, creando housing sociali, agevolando i giovani, ma anche i lavoratori che si trasferiscono a Roma. Lo studio necessario alla creazione di questa agenzia che sarà un anello di congiunzione determinante tra tutti gli attori coinvolti nella condizione abitativa romana, è un passo necessario e fondamentale, per cui ringrazio l'assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi e tutta la Giunta, perché con questi primi passi la nostra Capitale si mette in gioco per garantire concretamente il diritto all'abitare", conclude Ciani. (Com)