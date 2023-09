Russia: Comitato investigativo, procedimento penale contro 200 militari stranieri che combattono in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato investigativo della Russia ha avviato un procedimento penale in contumacia contro 200 cittadini stranieri che partecipano alle ostilità in Ucraina dalla parte di Kiev. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del Comitato investigativo russo. "Nell'ambito di un'indagine penale sui mercenari, le prove raccolte hanno permesso di incriminare altri 25 stranieri in contumacia, tra cui cittadini di Australia, Austria, Argentina, Belgio e altri Paesi (...) In totale, il procedimento penale è stato avviato nei confronti di più di 200 cittadini stranieri", si legge nel comunicato stampa. L'organismo ha inoltre notato di avere le prove sulla partecipazione di istruttori provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti che erano impegnati nell'addestramento del personale delle Forze armate dell'Ucraina anche prima dell'inizio dell'operazione militare speciale russa. (Rum)