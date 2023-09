Pd: Paita (Iv), torna Cofferati, come fanno i riformisti a rimanere?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quindi ricapitoliamo: il genio della sconfitta Cofferati rientra nel Pd dopo aver regalato la Liguria alla destra per non aver rispettato l'esito delle primarie che aveva perso. Come se non bastasse, riprende subito ad attaccare le uniche riforme fatte quando il Pd non era un partito populista. La domanda a questo punto è: seriamente, come fate a rimanere in questo Pd dove rientra uno che se ne era andato per il Jobs act e che ora rientra proprio perché il Pd non è più riformista?". Lo scrive su X (x Twitter) la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. (Rin)