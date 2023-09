Energia: Cgil e Filctem Cgil, passaggio obbligato da mercato tutelato a mercato libero è un errore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le scelte del Governo in materia di tutela del mercato appaiono contraddittorie, ma hanno un unico filo conduttore: la tutela di aree di oligopolio e la penalizzazione delle fasce più deboli della popolazione. Così, mentre si difendono le concessioni balneari sottraendole al mercato e non si apre il mercato delle licenze dei taxi, si dettano scadenze e modalità ultimative per il superamento del mercato tutelato dell’energia elettrica”. Così, in una nota congiunta, il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo e il segretario generale della Filctem Cgil Marco Falcinelli. “Questa scelta, che interessa circa 10.600.000 utenze sul totale dei 31,1 mln di utenze domestiche – spiegano i dirigenti sindacali – rischia di gravare sulle fasce più deboli della popolazione che già soffrono per gli aumenti dell’inflazione. A conferma di ciò sono i consumi unitari delle famiglie attualmente nel mercato tutelato che risultano più bassi di oltre il 15 per cento annuo di quelli delle famiglie a mercato libero, con un divario che è in aumento rispetto al 2021”. “Inoltre, a conferma di quanto sopra, in termini di percentuale di mercato sull’energia consumata, l’attuale segmento del mercato a maggior tutela, assorbe solo l’8,7 per cento dei volumi dell’intero mercato elettrico. Non si capisce quindi – aggiungono Cgil e Filctem – né la necessità né l’urgenza e la tassatività del processo di superamento della maggior tutela. Evidenziamo poi forti criticità circa tempi e modalità che possono creare incertezza e confusione nel mercato, finendo per danneggiare sia i clienti che i lavoratori delle imprese che operano nel mercato dell’energia”. (segue) (Rin)