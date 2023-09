Energia: Cgil e Filctem Cgil, passaggio obbligato da mercato tutelato a mercato libero è un errore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gesmundo e Falcinelli sottolineano che “nel resto del mondo il superamento della maggior tutela si è favorito con un processo spontaneo, in cui è il cliente a fare le proprie scelte con informazioni adeguate. Un cambiamento repentino basato su meccanismi come quelli scelti dal Governo, a partire dalle aste, può creare incertezze nei clienti e può avere ripercussioni sui lavoratori del settore, spostando contratti da un operatore all’altro, con le società di vendita che vedranno così variare improvvisamente i propri volumi di lavoro”. “La soluzione – concludono i due segretari – è permettere ai clienti delle compagnie elettriche di scegliere autonomamente e ai lavoratori e alle aziende di affrontate il cambiamento in maniera non traumatica. Chi sceglie il libero mercato deve essere messo in condizioni di farlo con piena consapevolezza e non trovandosi nella condizione di non sapere come orientarsi”. (Rin)