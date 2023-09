Migranti: Minniti, Italia presenti piano europeo per stabilizzare l'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al prossimo Consiglio europeo straordinario di Granada, il 6 ottobre, l'Italia deve presentare un piano europeo per la stabilizzazione, lo sviluppo e la prosperità dell'Africa, per citare (il presidente del Consiglio Giorgia) Meloni, un piano Mattei europeo". Lo ha detto al "Foglio" Marco Minniti, ex ministro dell'Interno, oggi presidente della Fondazione Med-Or che per conto di Leonardo si occupa del rapporto con i paesi del Mediterraneo allargato, dal Sahel al corno d'Africa. Negli ultimi mesi si è consumata una tempesta perfetta: dai colpi di stato in Niger e Gabon alla guerra in Sudan, dal conflitto tra giunta militare del Mali e tribù Tuareg fino alle crisi umanitarie in Marocco e in Cirenaica, dove l'alluvione ha ucciso oltre 11 mila persone e lasciato nella regione di Derna oltre 45 mila sfollati. "E' stato importante - spiega Minniti - che due giorni fa Giorgia Meloni, la leader di un grande paese europeo, abbia incentrato sull'Africa il suo ragionamento all'Assemblea generale delle Nazioni unite, ma la possibilità che l'Onu abbia davvero un ruolo nella gestione dei flussi migratori ha un contorno preciso: è l'Europa che deve agire per prima". L'esecutivo ci sta provando. La premier, Giorgia Meloni, ha portato la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen a Lampedusa: "E' stata una scelta corretta ma temo che quella visita e i suoi dieci punti non siano sufficienti. L'Italia ha una missione storico-politica che è quella di fare da apripista per un nuovo rapporto tra l'Europa e l'Africa. In questo disordinatissimo mondo multipolare, che dopo l'imperdonabile invasione russa dell'Ucraina fatica a trovare un nuovo ordine, questo è il compito del nostro Paese". (segue) (Res)