Migranti: Minniti, Italia presenti piano europeo per stabilizzare l'Africa (2)

- Secondo Minniti serve subito un fondo da 1,5 miliardi per l'ultima parte del 2023, a cui sommare un adeguato finanziamento per il 2024. "Tutto questo va fatto subito, prima che la campagna elettorale per le europee, che è già cominciata, entri nel vivo rendendo impossibile qualunque decisione". La Corte di giustizia dell'Unione europea boccia i respingimenti dei migranti francesi alle frontiere con l'Italia, mentre a Catania il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme al suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier rilancia la necessità di dare una risposta europea alla crisi. Mattarella parla di 'fenomeno epocale, che va governato in Europa con una visione del futuro coraggiosa e nuova'. "Sono parole sagge - commenta l'ex ministro - e vanno nella direzione del ragionamento che stavamo facendo: noi li chiamiamo flussi migratori, ma la verità è che c'è uno squilibrio tra un'Europa in grave recessione demografica e un'Africa che cresce veloce, le migrazioni sono una conseguenza inevitabile che nessun muro (o blocco navale) potrà fermare. Una questione epocale va affrontata con visione e strategia, qualsiasi prospettiva particolare è destinata a soccombere". (segue) (Res)