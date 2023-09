Migranti: Minniti, Italia presenti piano europeo per stabilizzare l'Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un piano europeo per l'Africa - prosegue - è lo strumento intermedio per arrivare al vero obiettivo: un patto per l'immigrazione legale da quel continente all'Europa con tre protagonisti: la Ue, l'Unione africana e l'Onu come garante del rispetto dei diritti umani. All'interno di questa cornice i singoli paesi potranno contrarre con gli stati africani accordi bilaterali per fissare i numeri di migranti da accogliere, per questo in Italia è essenziale superare la Bossi-Fini". Accanto a questo, conclude Minniti - "si potrà agire con il consenso di quegli stati con operazioni di polizia internazionale per contrastare i trafficanti. Inoltre, gli accordi garantiranno il rimpatrio effettivo di chi arriva irregolarmente". (Res)