Siria: media, trattative in corso per tregua tra militari di Damasco e Difesa nazionale

- Sarebbero in corso trattative tra i militari di Damasco e le Forze di difesa nazionale per porre fine agli scontri che da giorni si verificano nella città di Hasakah, capoluogo dell’omonimo governatorato del nord-est della Siria. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa curda “Basnews”. Diversi elementi delle Forze di difesa nazionale, milizia fondata nel 2012 dal governo di Damasco, si sarebbero arresi ai militari delle Forze armate regolari, la cui artiglieria tiene sotto tiro il quartier generale del loro comandante, Abdulqader Hamou, con il quale l’intelligence militare starebbe tenendo colloqui per porre fine ai combattimenti. Fonti locali hanno riferito a “Basnews” che negli scontri, ieri, un militare siriano è morto e altri quattro sono rimasti feriti, mentre tra i civili i feriti sarebbero almeno sette. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, tre colpi di mortaio sono accidentalmente caduti nelle zone residenziali dei quartieri di Al Aziziyah e di Al Nasra, a Hasakah, ferendo un numero imprecisato di civili, tra i quali un bambino che si trovava all’interno della sua abitazione. Le Forze armate di Damasco, inoltre, avrebbero minacciato di abbattere il quartier generale di Hamou se quest’ultimo non si fosse arreso e consegnato assieme ai suoi collaboratori. (segue) (Res)