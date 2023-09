Siria: media, trattative in corso per tregua tra militari di Damasco e Difesa nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, le forze di sicurezza interna Asayish, dell’Amministrazione autonoma del nord e dell’est (nota anche come Rojava) hanno bloccato tutte le strade d’accesso all’area in cui si trova il quartier generale di Hamou, per evitare la fuga dei suoi miliziani in altri quartieri della città, che estenderebbe l’area teatro degli scontri. I combattimenti tra le Forze armate di Damasco e le Forze di difesa nazionale erano iniziati alcuni giorni fa nella città di Qamishli, nello stesso governatorato di Hasakah. Motivo delle tensioni era stata la decisione dei militari siriani di rimuovere Hamou dalle sue funzioni di comando nella milizia, a seguito di attriti emersi tra lui e le tribù locali, che lo accusavano di aver insultato il capo della tribù Jabour. A quel punto, Hamou si è ribellato ai militari governativi, accusando il ministro della Difesa e i servizi di intelligence siriani di tentare di corromperlo con il denaro. (Res)