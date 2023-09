Roma: presidente Municipio XII su allagamento, scuole aperte e acqua in case, restano 4 bus deviati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole nella zona di Circonvallazione Gianicolense dove da ieri è in corso una perdita di acqua "saranno tutte riaperte regolarmente. La perdita è stata individuata e i tecnici sono al lavoro per la riparazione che richiederà ancora delle ore". Lo comunica il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti. "Gli autobus H, 8, 791 e 792 continuano a essere deviati su via Ramazzini. A breve avremo ulteriori aggiornamenti - aggiunge -. Intanto un grazie va ai tecnici di Acea per aver ridotto al minimo i disagi, in quanto già da stamattina quasi tutti i cittadini hanno regolarmente acqua nelle proprie abitazioni". (Rer)