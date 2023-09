Giappone: banca centrale conferma politica espansiva, yen perde ulteriore terreno sul dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo yen si è indebolito ulteriormente durante la seduta pomeridiana della borsa di Tokyo, arrivando alla soglia di 148 yen sul dollaro dopo l'annuncio che la Banca del Giappone (Boj) manterrà la politica monetaria ultra-espansiva adottata dal Paese sin dalla crisi finanziaria globale del 2008. L'annuncio della banca centrale giapponese era atteso dagli economisti e dagli investitori, ma ha comunque innescato le vendite della valuta giapponese. "Anche se il mantenimento dello status quo era largamente atteso, alcuni investitori speravano in un aggiustamento della guidance e in altri cambiamenti. La mancanza di aggiustamenti politici ha innescato la vendita di yen", ha spiegato al quotidiano "Nikkei" Kenta Tadaide, chief Fx strategist di Daiwa Securities. L'indebolimento dello yen, comunque, non è stato significativo, forse per effetto degli avvertimenti formulati dal governo giapponese nelle scorse settimane, quando Tokyo ha suggerito di essere pronta a contrastare la fluttuazione dei tassi di cambio con nuovi interventi sui mercati forex, come alla fine dello scorso anno. (Git)