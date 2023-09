Georgia: Agenzia aviazione civile smentisce, nessuna licenza di volo a Rossija Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per l'aviazione civile della Georgia ha smentito le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa secondo cui la compagnia aerea russa Rossija Airlines potrà operare dei voli nel Paese caucasico. Secondo quanto si legge in una nota dell’agenzia, la licenza a Rossija Airlines è stata respinta per ben due volte e ciò a causa dell’inserimento della compagnia aerea russa nella lista delle sanzioni dell'Unione europea. "Vorremmo rispondere alle informazioni non verificate diffuse da alcuni media sull'inizio delle operazioni in Georgia da parte della compagnia aerea russa Rossija Airlines. A Rossija Airlines è stata rifiutata due volte la richiesta di operare in Georgia dall'Agenzia per l'aviazione civile”, si legge nella nota. I due rifiuti risalgono al 16 maggio e al 14 settembre scorsi: nel primo caso, la compagnia russa aveva chiesto di operare dei voli regolari fra Mosca e Tbilisi, le capitali dei due Paesi; nel secondo Rossija Airlines ha espresso la richiesta di effettuare voli regolari in direzione sempre fra Mosca e Tbilisi ma anche Mosca-Batumi e fra San Pietroburgo e Tbilisi. “Desideriamo chiarire ancora una volta che i voli tra la Georgia e la Federazione Russa vengono effettuati e verranno effettuati in futuro solo da compagnie aeree che non risultano indicate nella lista nera dell'Ue", si legge nella nota dell’agenzia georgiana. (Rum)