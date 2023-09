Nagorno-Karabakh: "Radio Free Europe", Ungheria ha posto veto a dichiarazione condanna Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria ha posto il veto alla dichiarazione congiunta dell’Ue in relazione alle operazioni militari effettuate nei giorni scorsi dall’Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh. È quanto riferito da Rikard Jozwiak, direttore della sezione europea di “Radio Free Europe” su X (ex Twitter). Secondo Jozwiak il documento di condanna avrebbe dovuto essere inizialmente una dichiarazione congiunta di tutti i 27 Paesi dell’Ue ma Budapest avrebbe posto il veto. Jozwiak ha dichiarato di aver ricevuto informazioni in merito da tre diverse fonti diplomatiche europee. (Vap)