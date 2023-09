Kuwait-Iraq: primo ministro Al Jaber, accordo con Baghdad su navigazione marittima è in vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Kuwait “considera valido e in vigore l’accordo per regolare la navigazione lungo il canale di Khawr Abdullah e il protocollo di sicurezza reciproca, a causa della loro importanza per preservare la sicurezza della navigazione”. Lo ha dichiarato ieri il primo ministro del Kuwait, Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, nel suo discorso durante la 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, come riferisce il quotidiano “Kuwait Times”. L’accordo, ha aggiunto, è fondamentale per scongiurare la violazioni dei confini e la possibilità che per il canale passino le reti dedite al traffico di armi e stupefacenti, che sono tra le principali fonti di finanziamento dei gruppi terroristici. “Siamo sbigottiti dalla sentenza della Corte suprema federale della fraterna Repubblica dell’Iraq, che ha definito incostituzionale la legge che ha ratificato l’accordo che regola la navigazione marittima a Khawr Abdullah”, ha precisato il primo ministro kuwaitiano, aggiungendo che negli ultimi decenni il Kuwait è sempre stato al fianco dell’Iraq, affinché recuperasse il suo ruolo regionale. “Siamo anche sconcertati dalla decisione del governo iracheno, di qualche giorno fa, di annullare il protocollo di sicurezza reciproca firmato dalle Forze navali del Kuwait e dell’Iraq nel 2008”, ha proseguito il premier kuwaitiano, esortando Baghdad ad “adottare misure concrete, decisive e urgenti per affrontare le ripercussioni della sentenza e le inesattezze storiche che vi sono contenute, in modo tale da preservare le relazioni di buon vicinato”. Al Jaber, infine, ha invitato il governo iracheno al mutuo rispetto della sicurezza, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale, gli accordi bilaterali e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare la numero 833, che delimita i confini marittimi tra i due Paesi. (Res)