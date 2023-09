Italia-India: “La nuova nazione startup”, incontro su innovazione e opportunità nel Paese asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri a Roma, nella sede dell’ambasciata indiana, l’incontro “India: la nuova nazione startup”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Sakshi per celebrare il successo del Paese come potenza spaziale e sede del terzo più alto numero al mondo di “unicorni”, le aziende che hanno superato una valutazione di mercato di un miliardo di dollari. Lo riferisce un comunicato degli organizzatori. “L’India ha una nuova generazione giovane e innovativa. L’innovazione indiana ha ormai raggiunto la maggiore età e ci sono diverse opportunità per gli investitori e le aziende italiane nell’ecosistema indiano”, ha affermato l’ambasciatrice, Neena Malhotra, nel suo discorso di benvenuto. “L’arrivo dell’India al Polo Sud della Luna è un enorme risultato per l’umanità. Il progresso sarà assicurato se la partnership strategica proseguirà come annunciato dal presidente Giorgia Meloni e dal primo ministro Narendra Modi nei vari settori, a cominciare da quello tecnologico a cui si aggiungono naturalmente quello digitale, commerciale, farmaceutico, e ultimo ma non ultimo quello dell’istruzione”, ha affermato il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente del Gruppo parlamentare di amicizia Italia-India, rivolgendosi alla platea di imprenditori, investitori e rappresentanti istituzionali. “La partnership strategica italo-indiana ha raggiunto il livello più alto e promettente nelle relazioni tra i nostri Paesi. L’esito del recente G20 svoltosi a Nuova Delhi, con gli obiettivi indicati nella dichiarazione finale, riflette e valorizza in qualche modo questa straordinaria intesa”, ha aggiunto il senatore. (segue) (Com)