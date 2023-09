Italia-India: “La nuova nazione startup”, incontro su innovazione e opportunità nel Paese asiatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elizabeth Robinson, vicepresidente di Indaco Venture Partners, ha parlato delle opportunità che l’India offre agli investitori e alle aziende italiane, sottolineando le sfide da superare. Sono intervenuti anche Gianni Bianciardi, dirigente vendite e marketing di Enel X, e Stefano Gosetti, vicepresidente e cofondatore di Vigilate. “Entro il 2025 l’India avrà circa 1,1 miliardi di smartphone. Oggi l’India ha 5.600 paesi e città abilitati al 5G. Un gigabyte di dati costa 0,17 dollari, uno dei più bassi al mondo. È il mercato più grande per Google con oltre 600 milioni di utenti e per tutte le società di social media statunitensi tranne X” (l’ex Twitter), ha affermato Vas Shenoy, presidente dell’Associazione Sakshi, concludendo il dibattito. Erano presenti, tra gli altri, anche i senatori Lucio Malan, Pietro Lorefice, Lavinia Mennuni e il deputato Federico Mollicone, tutti membri del Gruppo parlamentare di amicizia India-Italia. (Com)