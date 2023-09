Migranti: Esken (Spd), profughi Lampedusa vengono inviati verso Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I migranti giunti a Lampedusa “non vengono registrati correttamente, ma inviati direttamente sulla via per la Germania”. È quanto dichiarato da Saskia Esken, copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) con Lars Klingbeil, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. Secondo Esken, “non tutti” i profughi arrivati a Lampedusa vogliono andare in Germania, ma vengono “inviati” verso il Paese. “Lo sappiamo”, ha sottolineato la copresidente della Spd, secondo cui le immagini del centro di accoglienza di Lamepdusa sovraffollato “non sono state prodotte senza intenzione”. Per Esken, i migranti nella struttura persone “non vengono registrati correttamente, ma vengono inviate direttamente sulla via per la Germania”. (Geb)