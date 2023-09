Svezia: Banca centrale, la valuta nazionale è stabile e si rafforzerà nel lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valuta svedese si rafforzerà nel lungo periodo. Lo ha affermato il governatore della Banca centrale, Erik Thedeen, nel corso di un messaggio relativo alla politica monetaria nazionale. "Nel breve termine e forse anche nel periodo leggermente più lungo, il tasso di cambio potrebbe variare in un modo che avrà solo un debole legame con gli sviluppi nella macroeconomia reale, ad esempio, potrebbe indebolirsi in un periodo di tempo relativamente lungo", ha detto Thedeen. "Quando la corona (la valuta svedese) è debole, diventa più difficile abbattere l'inflazione, il che è preoccupante. Ma l'economia svedese è essenzialmente sana e ben gestita. Ciò indica che il tasso di cambio si rafforzerà nel lungo termine", ha affermato il governatore. La Banca centrale ieri ha alzato il tasso di riferimento di un quarto di punto percentuale al 4,00 per cento e ha riferito che potrebbe essere necessario apportare ulteriori interventi per riportare l’inflazione all’obiettivo del 2 per cento. (Sts)