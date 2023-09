Polonia: presidente Duda, non mi candiderò ad altre elezioni dopo scadenza mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco Andrzej Duda ha annunciato che non si candiderà più ad alcuna tornata elettorale.Il secondo mandato presidenziale di Duda terminerà nel 2024. Secondo la Costituzione polacca al termine del secondo mandato non è possibile candidarsi nuovamente per la carica di capo dello Stato. Il presidente polacco, inoltre, ha chiarito che non si candiderà nemmeno alle elezioni del 15 ottobre. "Non parteciperò alle elezioni. Presumo che le elezioni presidenziali del 2020 siano state le ultime elezioni nella mia vita a cui ho partecipato", ha detto Duda all'emittente televisiva "Polsat". "In Polonia c'era una tradizione tale che prevede che i presidenti non si candidino più una volta esaurito il loro secondo mandato. Penso che la stessa cosa accadrà anche a me", ha aggiunto Duda. (Vap)